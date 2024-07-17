Başkale fayı mercek altına alındı: Üreteceği deprem büyüklüğü araştırılıyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler, iş makineleriyle yaptıkları kazılarla Van'ın İran sınırından geçen diri fayda eski deprem izlerini ve bu fayın deprem üretme potansiyelini incelemek üzere çalışma başlattı. Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan Başkale fay hattını inceleyen ekip, sonuçları İran'la paylaşacak.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk'un öncülüğündeki akademisyenler, kazı çalışmalarıyla Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan Başkale ilçesindeki fayda araştırma yapıyor.
Van YYÜ, Maden Tetkik ve Arama (MTA), AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan ve TÜBİTAK'tan 8,5 milyon lira destek almaya hak kazanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi" kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Prof. Dr. Selçuk, Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Selçuk ve Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sacit Mutlu'dan oluşan araştırma ekibinin gözetiminde deprem riski olduğu değerlendirilen İran'a sınır Van'ın Başkale ilçesindeki fay hattında kazı başlatıldı.
Eski depremlerin izlerine ulaşmaya çalışıyorlar
Fayın geçtiği güzergahta yapılan 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki çukurlarda, eski deprem izlerinin tarihlendirilmesi için veri toplanıyor.