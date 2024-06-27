Bayram tatili zehir oldu: Türk avukat, TESLA'ya dava açıyor

Korku dolu anları şöyle anlattı

Bu tarz elektronik araçların karşısında bir engel fark ettiğinde yavaşlamaya hatta durmaya programlı olduğuna, ancak bindikleri TESLA'nın daha da hızlanması sonucu kaza geçirdiklerini söyleyen İzmirli hukukçu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Avukat Çağatay Korhan Tokgöz, "Bayram tatili için yurt dışına gitmiştik. İsviçre'nin Basel Havalimanı'nda bir araç kiraladık. Ben aslında başka bir araç kiralamıştım ancak ellerinde yokmuş. Bu meşhur olan TESLA marka araçtan bol miktarda olduğunu ondan vermek istediklerini söylerler. Biz de kiraladık. Tatilimize başladık; her şey çok güzeldi. 14 Haziran günü Colmar şehrindeki meşhur hediyelik eşya dükkanını gördük. Aracı park etmek için hızımı düşürdüğüm anda araba bir anda kontrolden çıktı. Frene bastığımda durmadı.