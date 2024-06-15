Bayramda hava nasıl olacak? Bakan açıkladı: Sıcaklık azalacak, sağanak yağış geliyor

BÖLGE BÖLGE, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde, bayramın ikinci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın üçüncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde, bayramın dördüncü günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.