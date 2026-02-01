BDDK düğmeye bastı: İşte kredi kartından konut faizine yeni kurallar...
BDDK, tüketiciyi korumak için kredi kartından konut kredilerine kadar sistemi sil baştan yeniledi. Kredi kartı limitine 400 bin TL sınırı gelirken, gecikmiş borçlar 48 ay vadeyle yapılandırılacak. Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kalktı. 5 milyona kadar olan konutta % 90 kredi kullanılabilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı başta olmak üzere ekonomik hayata yönelik önemli düzenlemelere gitti. Buna göre kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Borç yapılandırılması başvurusu 3 ay içinde yapılacak.
400 BİN TL SINIRI GELDİ
Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda, konut değerinin yüzde 90'ına, 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 80'ine, 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 50'ye kadar kredi kullanılabilecek.
BORÇLA UYUMLU OLACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ve BDDK tarafından açıklanan, tüketicilerin korunmasına yönelik kredi kartı ve konut kredilerini de kapsayan düzenlemeler özetle şöyle: Düzenlemeler, finansal kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanılması, kredi sisteminin etkinliğinin artırılması ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Finansal tüketicinin korunması kapsamında borçluluğun gelirle uyumlu hâle getirilmesi ve sürdürülebilir ödeme sağlanması hedefleniyor.