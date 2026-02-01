BDDK düğmeye bastı: İşte kredi kartından konut faizine yeni kurallar...

400 BİN TL SINIRI GELDİ

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda, konut değerinin yüzde 90'ına, 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 80'ine, 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 50'ye kadar kredi kullanılabilecek.