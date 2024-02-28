BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak 18 ilçe
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35322555
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35322575
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 02:00:00 - 28/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35322596
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/02/2024 04:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35326053
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35324907
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SEVİLEN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, İNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35326057
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35324550
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-855 sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35319985
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35319984
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35321702
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35321678
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2341., 2342. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35326127
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 493. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35324570
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35324568
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35325958
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ÇAĞ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35325749
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35325988
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/02/2024 10:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35325752
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk / ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/02/2024 12:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.