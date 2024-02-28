BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak 18 ilçe BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

ARNAVUTKÖY NO: 35322555 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35322575 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 02:00:00 - 28/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35322596 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/02/2024 04:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35326053 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35324907 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SEVİLEN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, İNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35326057 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 1 | 18

AVCILAR NO: 35324550 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-855 sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 2 | 18

BAĞCILAR NO: 35319985 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35319984 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35321702 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35321678 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2341., 2342. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35326127 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 493. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35324570 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35324568 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 3 | 18