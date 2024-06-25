Bedelli askerlik 2024 Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Askere gitme çağına gelen vatandaşlardan bedelli askerlik yapmak isteyenler gözlerini bedelli askerliğe Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdiler. Bedelli askerlik yapmak için ücret ödeyecek olan birçok kişi, zammın ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağını merak ediyor. Bedelli askerlik 2024 Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar…
Bedelli askerlik 2024 Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?
2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.
6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.
Bedelli askerlik Temmuz zammı ne kadar olacak?
2024 yılı başında yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti. 3 Temmuz tarihinde haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.
Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının katsayı oranlarına göre hesaplanıyor.
Bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 215 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?
7179 sayılı Askere Alma Kanunu’na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.