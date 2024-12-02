Beklenen İstanbul depremi 11 ili etkileyecek! Deprem uzmanı uyardı: Bu bir bölge depremi
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen olası büyük bir depremin 11 ili etkileyebileceğini söyledi. Eyidoğan, “6 Şubat’ta yaşanan depremler bölgesel depremlerdi ve büyüklükleri 7,8 ile 7,5 seviyesindeydi. Marmara için ise 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklentisi uzun süredir dile getiriliyor. Tarihi ve yeri kesin olarak bilinmese de bu ciddi bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Edirne’de Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen afet çalıştayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eyidoğan, Marmara Bölgesi’nin 2 bin yıllık bir deprem geçmişine sahip olduğunu vurguladı.
Bölgede bir depremin beklendiğine işaret eden Eyidoğan, "Marmara coğrafyasındaki 11 il büyük bir depremde etkilenecek. Son yaşanan 6 Şubat depremi bölge depremiydi, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde depremler oldu.
Marmara için de 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Konuyla ilgili bilim insanları çalışmalar yapıyor. Böyle bir beklentimiz var ama tam olarak tarihi ve yeri kesin belli değil ama böyle yüksek bir tehlike var" dedi.