Beklenen İstanbul depremine hazırlıklar sürüyor: Destek il planı ve tıbbi tahliye tatbikatı Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan İstanbul Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında, İstanbul'a destek illerden gelecek personel ve lojistik yönetimiyle birlikte tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı.

İstanbul'da deprem sırasında destek illerden gelecek personel ve lojistik yönetimi ile alakalı tatkibat yapıldı. AFAD Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) saha görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 3 noktada destek illerden gelen personel ve medikal lojistik yönetimi ile il dışına yaralı tahliyesinin nasıl koordine edileceği çalışıldı. 1 | 13

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ana çözüm ortağı olduğu Afet Sağlık Grubu ve Destek Çözüm Ortakları işbirliğindeki çalışma, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. 2 | 13

Çalışmada İstanbul UMKE, 1. Ordu Komutanlığı, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Metro İstanbul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Tuzla Liman Başkanlığı, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabipliği, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi de yer aldı. 3 | 13