Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş’a transferi ile anılan Rafa Silva, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Rafa Silva kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Rafa Silva kimdir?
17 Mayıs 1993 doğumlu Rafa Silva, Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga, Braga B kulüplerinde oynadı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir.
Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?
Altyapı kariyeri
2002-2003 Povoense
2003-2011 Alverca
2011-2012 Feirense
Profesyonel kariyeri
2012-2013 Feirense
2013-2016 Braga
2014 Braga B 1
2016- Benfica