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  4. Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’a transferi ile anılan Rafa Silva, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Rafa Silva kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 1

Rafa Silva kimdir?

17 Mayıs 1993 doğumlu Rafa Silva, Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga, Braga B kulüplerinde oynadı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir.

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Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 2

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?

Altyapı kariyeri

     2002-2003           Povoense

2003-2011           Alverca

   2011-2012           Feirense

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Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva kimdir? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 3

Profesyonel kariyeri

               2012-2013           Feirense             

2013-2016           Braga   

 2014      Braga B 1            

2016-     Benfica

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