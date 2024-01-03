Betona boğulan İstanbul’da korkutan görüntü: Bir deprem olduğunda bu bölgelere sadece… Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden daha bir yıl dahi geçmeden İstanbul’da havadan çekilen görüntüler bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Görüntüleri yorumlayan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “İstanbul üstü açık mezarlık haline gelmiş” dedi.

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. Görüntülerde açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görülürken, muhtemel büyük İstanbul depreminde yolların kapalı olabileceği ve bu nedenle vatandaşların tahliye edilmesinin, yardımların ulaştırılmasının zor olabileceği ön görülüyor. 1 | 12

Uzmanlar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yeşil alanların ve helikopter pistlerinin acilen çoğaltılması, ana arterde bulunan yolların 10 metre daha genişletilmesi konusunda uyarılarda bulundu. İkmal seferleri için içerideki kısımlarda kalan vatandaşlara ancak helikopterle ulaşılabileceği belirtiliyor. 2 | 12

“İstanbul’da üstü açık mezarlık haline gelmiş” İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul’da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. O bölgede kaos var, havadan net bir şekilde gözüküyor" dedi. 3 | 12