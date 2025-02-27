Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler kimdir ve neden gözaltına alındı
CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Esenyurt ve Beşiktaş Belediyeleri’nin ardından, bu kez de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Peki Alaattin Köseler kimdir, ne yaptı ve neden gözaltına alındı?
Siyasette buzlar erimiyor. CHP, Cumhurbaşkanı Aday Adayı için Mart ayında kendi içinde seçim yapacak. Bir tarafta Mansur Yavaş diğer tarafta ise Ekrem İmamoğlu adaylığını koyacak. Kazananlardan biri, 2028’de Cumhurbaşkanı Adayı olarak partisini temsil edecek.
Seçimlere henüz uzun bir süre varken, CHP’nin kendi içindeki aday adayı seçimi öncesinde peş peşe gelişmeler yaşandı. Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanları gözaltına alınmış, bu durum medyada yankı uyandırmıştı.
Son birkaç gündür Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına yönelik soruşturma başlatılırken, henüz bu olaylar soğumadan bir belediye başkanı daha gözaltına alındı.