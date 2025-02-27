Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler kimdir ve neden gözaltına alındı

Siyasette buzlar erimiyor. CHP, Cumhurbaşkanı Aday Adayı için Mart ayında kendi içinde seçim yapacak. Bir tarafta Mansur Yavaş diğer tarafta ise Ekrem İmamoğlu adaylığını koyacak. Kazananlardan biri, 2028’de Cumhurbaşkanı Adayı olarak partisini temsil edecek.