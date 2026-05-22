Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, öğrencilere ne olacak?
Bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında Türkiye’nin çok bilinen üniversitelerinden Bilgi Üniversitesi için faaliyet durdurma kararı verildi. Peki Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, bundan sonra öğrencilere ne olacak?
Geçtiğimiz aylardan bu yana devam eden operasyonlarda çok sayıda isim tutuklanırken, mal varlıklarına da el konuldu. Bunlardan biri olan Can Holding bünyesinde yer alan Bilgi Üniversitesi için de beklenmedik bir karar çıktı.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre üniversitenin faaliyetleri durduruldu. Peki Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı ve öğrencilere ne olacak?
Bilmeyenler için Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli baskısında yayımlanan kararla üniversite fillen kapatılmış oldu. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kayyum atanmasının ardından üniversitedeki eğitim faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini duyurmuştu.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI
Olay, Can Holding’e yapılan operasyonla doğrudan bağlantılı. 11 Eylül 2025’te İstanbul merkezli operasyon başlatılmış ve Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişt. Öte yandan Kenan Tekdağ, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.