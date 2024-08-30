Bilim insanı uyardı: Tehlike sadece balıkta değil, tüketmeyin
Toksin üretildiği zamanlarda özellikle patlamaların yaşandığı durumlarda deniz ürünlerinin tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Esin Süzer, “Körfezde kirliliğe sebep olan mikro alglerimizin toksin üreten türleri var. Toksinler midye, balık gibi denizel organizmaların bünyesine geçebiliyor. Biz bunları tükettiğimiz zaman bize de geçebiliyor” dedi.
İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz günlerde binlerce irili ufaklı balık kıyaya vurmuş, toplu balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etmişti.
Balık ölümleriyle beraber bölgede kötü koku etkin olurken, körfezin rengi yeşile dönmüştü.
Yetkililerin bölgede yaşanan kirliliğe ilişkin incelemeleri sürerken 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Süzer de kirliliğe sebep olan mikro alglerin toksin üreten türlerinin bulunduğunu, toksinlerin midye ve balık gibi denizel organizmaların bünyesine geçebildiğini aktardı.
Prof. Dr. Süzer, bu yüzden bir süre körfezden avlanan balık ve midyenin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Toksin geçen balık ve midyenin tüketildiği zaman bu toksinlerin insanlara da geçebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süzer, şunları kaydetti:
“Bunların en büyük belirtilerinden bir tanesi mide bulantısıdır. Aşırı tüketimde hastaneye bile kaldırılabilirsiniz. O yüzden toksin üretildiği zamanlarda özellikle bahar ve sonbahar aylarına doğru patlamaların yaşandığı durumlarda deniz ürünlerinin tüketilmemesini tavsiye ederiz. İç körfezden avlanan balıkların tüketilmesini de tavsiye etmiyoruz. Çünkü iç körfez, endüstriyel ve evsel kirliliğin baskısı altında. Her ne kadar arıtma sistemi de olsa bu tür kirlilik söz konusu. Balıklarda ve midyelerde bu kirliliklerin birikimleri de bulunuyor. Kirlilik, organizmada biriktikçe bu sefer tüketen insanlara da geçer. Ağır metaller, pestisitler, tarım ilaçları ve patojen bakteriler bile insana geçebiliyor.”