Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Yaşlanma, karmaşık biyolojik değişimlerin gerçekleştiği bir süreç olup birçok hastalığın ortaya çıkma riskini artırıyor. Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi kavrayarak yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili stratejiler geliştirmek için vücuttaki biyolojik dönüşümleri yakından inceliyor.