Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor
Araştırmacılar 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi ve çarpıcı sonuca vardı. Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti.
Stanford Üniversitesi'nden genetik uzmanı Michael Snyder, "Değişim süreci kademeli ilerlemiyor, belirli dönemlerde oldukça keskin ve dramatik dönüşümler yaşayabiliyoruz" dedi.
Yaşlanma, karmaşık biyolojik değişimlerin gerçekleştiği bir süreç olup birçok hastalığın ortaya çıkma riskini artırıyor. Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi kavrayarak yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili stratejiler geliştirmek için vücuttaki biyolojik dönüşümleri yakından inceliyor.
DEĞİŞİMİN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLER
Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.