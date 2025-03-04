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  4. Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Araştırmacılar 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi ve çarpıcı sonuca vardı. Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti.

Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Sayfa 1

Stanford Üniversitesi'nden genetik uzmanı Michael Snyder, "Değişim süreci kademeli ilerlemiyor, belirli dönemlerde oldukça keskin ve dramatik dönüşümler yaşayabiliyoruz" dedi.

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Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Sayfa 2

Yaşlanma, karmaşık biyolojik değişimlerin gerçekleştiği bir süreç olup birçok hastalığın ortaya çıkma riskini artırıyor. Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi kavrayarak yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili stratejiler geliştirmek için vücuttaki biyolojik dönüşümleri yakından inceliyor.

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Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Sayfa 3

DEĞİŞİMİN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLER

Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.

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Bilim insanları çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! İnsanlar bu iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Sayfa 4

Araştırmacılar, 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi. Toplamda 135 binden fazla biyolojik faktör analiz edilerek, yaşlanma sürecinde belirgin değişimler gösteren moleküller tespit edildi.

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