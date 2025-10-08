Bilim İnsanları Türkiye’de sular altında kalacak bölgeleri açıkladı
Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin etkilerini göstermesiyle beraber milyonlarca binanın ve yerleşim yerinin sular altında kalacağını duyurdu. Küresel iklim değişikliğinin olası yıkımını göstermek için simülasyon haritası hazırlandı. Hazırlanan haritada Türkiye'de sular altında kalma riskinin yüksek olduğu bölgeler dikkat çekti.
Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin yol açabileceği yıkımı göstermek amacıyla çarpıcı bir simülasyon haritası hazırladı.
Uzmanlara göre, çevre kirliliği kontrol altına alınırsa deniz seviyesinin yaklaşık yarım metre yükselmesi bekleniyor. Ancak önlem alınmaz ve kirlilik artmaya devam ederse, deniz suyu seviyesinin 5 metreye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuluyor.
100 MİLYONDAN FAZLA BİNA SULAR ALTINA KALACAK
Bilim insanları 2100 yılında deniz seviyesinin 5 metreye çıkması halinde 100 milyondan fazla binanın sular altında kalacağını ve birçok bölgenin de yaşanmaz hale geleceğini bildirdi.