Bilim insanlarından 9 Temmuz uyarısı! Tarihte ilk kez gerçekleşecek

Normalde Dünya'nın bir tam dönüşü 24 saat ya da 86.400 saniye olarak bilinirken, bu güne kadar kaydedilen en hızlı Dünya'nın dönüşü normal 24 saatten 1.66 milisaniye daha hızlı olarak kayıtlara geçmişti. Bugünün kısalan günü gündelik hayatta çok hissedilmese de araştırmacılar zaman değişikliğinin uydu sistemleri ve GPS doğruluğundan zamanı nasıl ölçtüğümüze kadar her şeyi etkileyebileceğini belirtti.