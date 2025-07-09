Bilim insanlarından 9 Temmuz uyarısı! Tarihte ilk kez gerçekleşecek
BD’li bilim insanları, 9 Temmuz’un şimdiye kadarki en kısa gün olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve dünya üzerindeki etkilerini açıkladı.
Bilim insanları, bu yaz üç günün normalden daha kısa olacağını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre Dünya'nın dönüş hızının beklenenden daha fazla artması nedeniyle, 9 Temmuz, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinin yılın en kısa günleri olacağı öngörülüyor.
Bilim insanları Dünya'nın hızının son yıllarda arttığına dikkat çekerken bugünün standart bir güne göre 1.3 milisaniye ile 1.51 milisaniye daha kısa olacağının altını çizdi.
Bilim insanları atomların titreşimlerini takip ederek yaptıkları inceleme sonucunda bu duruma dikkat çekti. Bilim insanları atmosferdeki değişim, buzulların erimesi, Dünya'nın çekirdeğindeki hareketler ve manyetik alanın zayıflaması gibi faktörlerin Dünya'nın dönüş hızını etkileyebilecek faktörler olduğunu belirtti.
Normalde Dünya'nın bir tam dönüşü 24 saat ya da 86.400 saniye olarak bilinirken, bu güne kadar kaydedilen en hızlı Dünya'nın dönüşü normal 24 saatten 1.66 milisaniye daha hızlı olarak kayıtlara geçmişti. Bugünün kısalan günü gündelik hayatta çok hissedilmese de araştırmacılar zaman değişikliğinin uydu sistemleri ve GPS doğruluğundan zamanı nasıl ölçtüğümüze kadar her şeyi etkileyebileceğini belirtti.