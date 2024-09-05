Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Toprak Can Adıgüzel dahil oldu! Toprak Can Adıgüzel kimdir?

Mezuniyetinin ardından Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda "Benim Adım Feuerbach" isimli oyununda oynamaya başladı. Hâlâ tiyatroyla da ilgilenen Adıgüzel, 2019 yılından itibaren "Alev Alev", "Benim Güzel Ailem" ve "Sevmek Zamanı" gibi yapımlarda bulunmuştur.