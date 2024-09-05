Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Toprak Can Adıgüzel dahil oldu! Toprak Can Adıgüzel kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Toprak Can Adıgüzel dahil oldu. Toprak Can Adıgüzel dizide Mahir’in en yakın arkadaşı olan komiser Salih karakterini canlandıracak. Peki, Toprak Can Adıgüzel kimdir? Toprak Can Adıgüzel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Toprak Can Adıgüzel kimdir?
26 Ocak 1992, İzmir doğumlu olan Toprak Can Adıgüzel, tiyatro ve dizi film oyuncusudur.
Lisede çeşitli tiyatro oyunlarında oynamaya ve müzikle ilgilenmeye başladı. Tiyatro eğitimi almak için İzmir'den İstanbul'a taşındıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'de okumaya başladı ve 2017 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda "Benim Adım Feuerbach" isimli oyununda oynamaya başladı. Hâlâ tiyatroyla da ilgilenen Adıgüzel, 2019 yılından itibaren "Alev Alev", "Benim Güzel Ailem" ve "Sevmek Zamanı" gibi yapımlarda bulunmuştur.
Toprak Can Adıgüzel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
Yak Bunu / 2019
Benim Adım Feuerbach / 2018