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  4. Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor

Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor

Kastamonu’da hava radarlarına giren ve bir süre sonra kaybolan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda arama devam ediliyor.

Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor - Sayfa 1

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim radara girdi.

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Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor - Sayfa 2

Bir süre sonra radardan çıkan cisimin sinyali kayboldu.

Şehrin üzerinde uçan cisimin radardan kaybolduğu Merkez ilçesine bağlı Kırışoğlu köyü mevkiindeki ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

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Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor - Sayfa 3

Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katıldı.

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Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor - Sayfa 4

AFAD ve JAK ekipleri, termal özelliği olan dronlarla arama çalışması yürütüyor.

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