Bir kent merakta: Radarlara takılan gizemli cisim her yerde aranıyor
Kastamonu’da hava radarlarına giren ve bir süre sonra kaybolan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda arama devam ediliyor.
Bir süre sonra radardan çıkan cisimin sinyali kayboldu.
Şehrin üzerinde uçan cisimin radardan kaybolduğu Merkez ilçesine bağlı Kırışoğlu köyü mevkiindeki ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.
2 | 8
Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katıldı.
3 | 8