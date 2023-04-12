Bir kent yavaş yavaş sulara gömülüyor!

Bazı vatandaşlar tarihi anları görüntülemek için ilçeye akın etti.

Erzurum'dan gelen Ömer Faruk Göktaş, Yusufeli'nin eski halini de bilen biri olarak bu tarihi ana şahitlik etmek için ilçeye geldiğini söyledi.

Yusufeli'nde tarihi günlerin yaşandığını belirten Göktaş, "Dünyanın beşinci, Türkiye'nin en yüksek barajı burada yapıldı. Bunun neticesinde Yusufeli sular altında kaldı. Biz de bu anlara şahitlik etmek için geldik. Fotoğraflar, videolar çekiyorum. İlçenin eski halini de görmüştüm. Geçmiş yıllarda ziyarete gelmiştim. Ülkeyi kalkındırmak için çok büyük bir proje. Bir tarafımız hüzünlü, bir tarafımız mutlu." diye konuştu.

Göktaş, Yusufeli'nin video ve fotoğraf tutkunları için bugünlerde bir nimet olduğunu ifade ederek, "Ben de Erzurum'dan kalktım, geldim buraya. Tabii ki video, fotoğraf çeken arkadaşlar bu an bitmeden tarihe şahitlik etmek için gelebilirler." dedi.