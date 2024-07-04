  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü

Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü

Edirne'de mevsim sıcaklıkların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber yeteri kadar yağış alamayan Tunca Nehri'ndeki su akışı durdu ve nehrin rengi yeşile büründü.

Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü - Sayfa 1

Bulgaristan'dan kaynağını alan ve Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde su akışı kuraklıktan dolayı durdu.

1 | 10
Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü - Sayfa 2

Nehrin yüzeyi tamamen yeşile dönerken, çöpler ise gün yüzüne çıktı.

2 | 10
Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü - Sayfa 3

Kurumak üzere olan nehirde sokak köpeklerinin balık tutmak için kalan su üstünde avlandıkları görüldü.

3 | 10
Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü - Sayfa 4

Tunca Nehri'nden akan su ile ürünlerini sulayan üreticiler ise yaşanan kuraklık nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.

4 | 10