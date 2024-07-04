Bir kentte tedirgin eden görüntü: Tamamen yeşile döndü
Edirne'de mevsim sıcaklıkların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber yeteri kadar yağış alamayan Tunca Nehri'ndeki su akışı durdu ve nehrin rengi yeşile büründü.
Bulgaristan'dan kaynağını alan ve Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde su akışı kuraklıktan dolayı durdu.
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Nehrin yüzeyi tamamen yeşile dönerken, çöpler ise gün yüzüne çıktı.
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Kurumak üzere olan nehirde sokak köpeklerinin balık tutmak için kalan su üstünde avlandıkları görüldü.
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Tunca Nehri'nden akan su ile ürünlerini sulayan üreticiler ise yaşanan kuraklık nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.
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