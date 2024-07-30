Bir şehir 460 milyon TL'lik talihliyi konuşuyor! Peki rekor ikramiyenin sahibi kim?
Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye tutarı olan 460 milyon 913 bin 735 TL’lik rekor ikramiye Kırşehir'e çıktı. Büyük ikramiye 14, 21, 45, 56, 70, 76 sayılarına isabet ederken tüm şehir milyonerin kim olduğunu merak ediyor.
27 Temmuz akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Kırşehir Merkez’den oynayarak 6 bilen bir talihli 460 milyon 913 bin 735 TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazandı. Türkiye şans oyunlarındaki bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti.
Bugüne kadar Kırşehir'e çıkan en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce de 2 defa ikramiye kazandıran bayinin büyük ikramiyeyi kazandırdığını duyurmasının ardından bayi Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ
Bu ikramiyenin cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiye olduğunu söyleyen Çamlıbel Şans Oyunları Bayiinin Sahibi İsmail Kılıç, "27 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bir şeylere vesile olduğum için çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması, şu ana kadar şans oyunlarındaki en büyük ikramiyeyi verdiğim için mutluyum. Kırşehir'e çıkmış olması da ayrıca beni memnun etti. İkramiyeyi kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bu verdiğim ikramiye benim 3'üncü büyük ikramiyem. Daha önce de bayi olarak 2 defa kazandırdım.
BAYİMİZE AKIN ETMEYE BAŞLADILAR
"Bu şanslının kim olduğunu merak edenler bayimize akın etmeye başladılar. Ne kadar bir tutar kazandığını merak ediyorlar. Genel anlamda ilgi alaka gayet güzel. Birkaç gündür meraka dayalı bir muhabbet oluyor bayimizde. İş yerimize gelen vatandaşlar büyük ikramiye kendilerine çıkarsa neler yapabileceklerini, nasıl bir hayali olduğundan bahsediyorlar. Kimisi hayır işlerinde kullanacağını, kimisi de istihdama yönelik yatırımlar yapacağından bahsediyor. İnsanlar kendi dünyalarında kurdukları hayallerini bizlerle paylaşıyorlar."