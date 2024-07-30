Bir şehir 460 milyon TL'lik talihliyi konuşuyor! Peki rekor ikramiyenin sahibi kim?

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Bu ikramiyenin cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiye olduğunu söyleyen Çamlıbel Şans Oyunları Bayiinin Sahibi İsmail Kılıç, "27 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bir şeylere vesile olduğum için çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması, şu ana kadar şans oyunlarındaki en büyük ikramiyeyi verdiğim için mutluyum. Kırşehir'e çıkmış olması da ayrıca beni memnun etti. İkramiyeyi kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bu verdiğim ikramiye benim 3'üncü büyük ikramiyem. Daha önce de bayi olarak 2 defa kazandırdım.