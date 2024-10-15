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  4. Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü

Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü

Eskişehir’de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk polisleri alarma geçirdi.

Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü - Sayfa 1

Eskişehir’de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki ‘Sıraç, ölümün yaklaştı’ yazısı ise polisi alarma geçirdi.

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Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü - Sayfa 2

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti.

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Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü - Sayfa 3

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Bir şehri alarma geçiren görüntü: Boş arazide tabut ve çelenk! Yazı dehşete düşürdü - Sayfa 4

Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan “Sıraç, ölümün yaklaştı” yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

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