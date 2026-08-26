  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü

Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evlerinin bulunduğu döneminin gözde yerleşim yeri Dereköy görüntülendi.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü - Sayfa 1

Türkiye'nin en batı noktası olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor.

1 | 8
Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü - Sayfa 2

Sakin yapısı, bakir koyları ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olan ada, tarihi Rum köyleriyle de ilgi çekiyor.

2 | 8
Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü - Sayfa 3

Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

3 | 8
Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü - Sayfa 4

Bir dönem Balkanlar'ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy, 16'ncı yüzyılda Piri Reis'in bahsettiği 2 yerleşim yerinden biri olarak biliniyor.

4 | 8