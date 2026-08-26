Bir zamanlar Balkanlar’ın en büyük köylerinden biriydi! Şimdi ise hayalet köye döndü
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evlerinin bulunduğu döneminin gözde yerleşim yeri Dereköy görüntülendi.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye'nin en batı noktası olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor.
1 | 8
Sakin yapısı, bakir koyları ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olan ada, tarihi Rum köyleriyle de ilgi çekiyor.
2 | 8