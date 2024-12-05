Birçok kente bahar geri geliyor! Meteoroloji Uzmanı Şen, tarih verdi: Hava sıcaklıkları artıyor
Dondurucu soğuklar Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den sevindirici bir açıklama geldi. Şen, hava sıcaklıklarının yükseleceğini belirterek hafta sonuna dikkat çekti. Ayrıca, hava kirliliği ve zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin tamamını etkisi altına aldı. Ülkenin doğusunda ve batısında yoğun kar yağışı görüldü, birçok ilde köy yolları kapanırken, okullar tatil edildi.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, havaların ısınacağını duyurdu. Şen, "Havalar Doğu Anadolu dışında ısınıyor," diyerek lodos için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yağışların Marmara'dan ayrıldığını belirtti. Şen, "Bugün Marmara ve İstanbul'daki yağışlar sona erdi. Batı Karadeniz, Muğla kıyıları, Yozgat, Samsun, Tokat, Trabzon, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise yağmur etkili olacak. Yarın ise lodosun başlamasıyla sıcaklıklar, Doğu Anadolu hariç tüm Türkiye'de 4-5 derece artacak," açıklamasını yaptı.