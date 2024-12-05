Birçok kente bahar geri geliyor! Meteoroloji Uzmanı Şen, tarih verdi: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yağışların Marmara'dan ayrıldığını belirtti. Şen, "Bugün Marmara ve İstanbul'daki yağışlar sona erdi. Batı Karadeniz, Muğla kıyıları, Yozgat, Samsun, Tokat, Trabzon, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise yağmur etkili olacak. Yarın ise lodosun başlamasıyla sıcaklıklar, Doğu Anadolu hariç tüm Türkiye'de 4-5 derece artacak," açıklamasını yaptı.