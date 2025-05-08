Birçok kişi hazırlıksız yakalanacak! Hemen önlem alın: Beşiktaş, Esenyurt, Fatih, Güngören, Çekmeköy
10 Mayıs cumartesi günü için İstanbul'da yaşayanları etkileyecek uyarısı AYEDAŞ ve BEDAŞ peş peşe yaptıkları duyurularla vatandaşlara ilan etti. Birçok kişi "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, cumartesi günü elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı.
İstanbul’da 10 Mayıs Cumartesi günü birçok ilçeyi etkileyecek planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Avrupa Yakası’nda 14 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 6 ilçede kesinti yapacağını duyurdu.
Kesintiler; altyapı yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Saat saat kesinti programı ve etkilenecek mahalleler de kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 10 Mayıs tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…