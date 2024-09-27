Bitlis sallandı, uzmanı uyardı: Tatvan depremi diri fay haritasında yok, incelenmeli
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin aktif diri fay haritasında yer almadığını belirterek, bölgeye odaklandıklarını ve depremin mekanizmasının detaylı bir şekilde inceleneceğini söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden olmuştu.
Sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizmaya sahip olan depremin aktif diri fay haritasında görünmemesi, uzmanları bölge üzerinde detaylı incelemeler yapmaya yönlendirdi.
Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu durumun, diri fay haritasında yer almayan bölgelerin de deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.