Bitlis'te görüntülendi: Çekimi saatler sürdü, dünyaya 1270 ışık yılı uzaklıkta!

Doğa ve gökyüzü gözlemcisi olan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Bitlis kırsalındaki tepede, telefoto lens, profesyonel teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanları kullanarak Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.