Bitlis'te görüntülendi: Çekimi saatler sürdü, dünyaya 1270 ışık yılı uzaklıkta!
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, dünyaya yaklaşık 1270 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve gece çıplak gözle görülebilen Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.
Bitlis'te kış gecelerinin sunduğu berrak gökyüzü, güzel bir astrofotoğraf çalışmasına sahne oldu.
Doğa ve gökyüzü gözlemcisi olan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Bitlis kırsalındaki tepede, telefoto lens, profesyonel teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanları kullanarak Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.
Doç. Dr. Önen, Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay gözlemleri açısından avantajlı olduğunu söyledi.