Bodrum’da kırmızı alarm: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı. İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor. Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent gibi mahalle girişlerinde de uygulamalar 24 saat kesintisiz olarak yapılmaya başlandı. Özellikle sahil şeridinden tüm kolluk görevlileri devriye atıyor. 9 gün boyunca ilçede yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri 24 saat görev yapacak.

Güvercinlik uygulama noktasına gelen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökan Kurgan araçlarıyla Bodrum’a gelen vatandaşlara 'hoş geldiniz' diyerek çikolata ikram etti.