Bodrum’da kırmızı alarm: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. İlçede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İlçe nüfusu 1 milyona ulaştı. Günlük araç giriş sayısı 75 bini buldu. İlçeye giren araç sayısının 250 bini bulacağı öğrenildi.
Kurban Bayramı'na 1 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Urla ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a karayolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 55 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.
Üst düzey güvenlik önlemi alındı
Yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı zaman denk gelmesi nedeniyle Bodrum’da üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bodrum Kaymakamlığı tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ek personel takviye edildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi de saha elemanlarının izinlerini kaldırdı.
Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı. İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor. Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent gibi mahalle girişlerinde de uygulamalar 24 saat kesintisiz olarak yapılmaya başlandı. Özellikle sahil şeridinden tüm kolluk görevlileri devriye atıyor. 9 gün boyunca ilçede yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri 24 saat görev yapacak.
Güvercinlik uygulama noktasına gelen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökan Kurgan araçlarıyla Bodrum’a gelen vatandaşlara 'hoş geldiniz' diyerek çikolata ikram etti.