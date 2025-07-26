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  4. Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi?

Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Kayseri ve Sivas için potansiyel risk taşıyan Deliler Fayı üzerinde yürütülen paleosismolojik çalışmalar kapsamında Deliler Fayı'nın 7 büyüklüğünde bir deprem üretip üretmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? - Sayfa 1

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, aktif fay hatlarının takibi ve geçmiş sismik hareketlerin araştırılması amacıyla bilimsel çalışmalar sürüyor.

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Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? - Sayfa 2

"Türkiye’nin Diri Faylarının Paleosismolojisi" projesi kapsamında aktif fay hatlarını incelemeye yönelik başlatılan çalışmalarda, Sivas’ın Altınyayla ilçesi Başyayla köyünden geçen Deliler Fayı üzerinde paleosismolojik çalışmalar yürütülüyor.

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Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? - Sayfa 3

Türkiye genelindeki Sivas-Kayseri hattını kapsayan 14 proje çalışmalarından bir tanesi, Deliler Fayı’nın Kayseri’den Sivas’a uzanan üç segmenti üzerinde gerçekleştiriliyor.

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Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? - Sayfa 4

Proje kapsamında bölgede hendekler açılarak, yer altındaki jeolojik katmanlar inceleniyor.

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