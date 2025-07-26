Bölgedeki yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Kayseri ve Sivas için potansiyel risk taşıyan Deliler Fayı üzerinde yürütülen paleosismolojik çalışmalar kapsamında Deliler Fayı'nın 7 büyüklüğünde bir deprem üretip üretmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, aktif fay hatlarının takibi ve geçmiş sismik hareketlerin araştırılması amacıyla bilimsel çalışmalar sürüyor.
"Türkiye’nin Diri Faylarının Paleosismolojisi" projesi kapsamında aktif fay hatlarını incelemeye yönelik başlatılan çalışmalarda, Sivas’ın Altınyayla ilçesi Başyayla köyünden geçen Deliler Fayı üzerinde paleosismolojik çalışmalar yürütülüyor.
Türkiye genelindeki Sivas-Kayseri hattını kapsayan 14 proje çalışmalarından bir tanesi, Deliler Fayı’nın Kayseri’den Sivas’a uzanan üç segmenti üzerinde gerçekleştiriliyor.