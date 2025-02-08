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Bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı

Meteoroloji, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır'da aralıklı yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı - Sayfa 3

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı - Sayfa 4

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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