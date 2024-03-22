Brent petrol 4 ayın zirvesinde: Benzin ve motorin kaç TL? (22 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Benzin ve motorin fiyatları Brent petrolün zirve yapmasıyla etkilendi. Peki, 22 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 22 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıtlarda fiyatlar 5 günün ardından dün gelen zammın ardından tekrardan değişti. LPG'de ise bugün itibarıyla gelen 45 kuruşluk zam ile 13 gün aranın ardından zamlardan nasibini aldı. İşte 22 Mart 2024 tarihine dair İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları şöyle:
22 Mart 2024 benzin fiyatları
* İstanbul 43,44 TL
* Ankara 44,20 TL
* İzmir 44,40 TL
22 Mart 2024 motorin (mazot) fiyatları
* İstanbul - 42,98 TL
* Ankara - 43,80 TL
* İzmir - 44 TL
22 Mart 2024 LPG fiyatları
* İstanbul - 22,47 TL
* Ankara - 22,37 TL
* İzmir - 22,01 TL