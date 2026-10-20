Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler
Avrupa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşları için en zor ve en kolay vize veren ülkeler belli oldu. Bazı ülkelerde her 3 başvurudan 1’i reddedildiği ortaya çıktı.
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son 5 yılın ret oranları belli oldu. Veriler, ülkelerin başvuruları değerlendirme oranları arasında dikkat çekici farklar bulunduğunu ortaya koydu. Bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30’u aşarken, bazılarında yüzde 10’un altında kaldı.
Paylaşılan verilere göre 2 ülkede ret oranı yüzde 30’un üzerine çıkarken, 8 ülkede yüzde 20’yi aştı. Genel ret oranı ise yüzde 14,01 olarak hesaplandı. Buna göre yaklaşık her 7 başvurudan biri reddedilirken, ülkelere göre en düşük ve en yüksek ret oranları arasındaki fark da dikkat çekti.
İşte Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ve başvuruları en çok reddeden ülkeler...
27 - ROMANYA
Romanya’ya yapılan 87 bin 215 başvurunun 84 bin 491’i onaylanırken, 2 bin 785’i reddedildi. Ortalama ret oranı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti.