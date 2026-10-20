Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler

Paylaşılan verilere göre 2 ülkede ret oranı yüzde 30’un üzerine çıkarken, 8 ülkede yüzde 20’yi aştı. Genel ret oranı ise yüzde 14,01 olarak hesaplandı. Buna göre yaklaşık her 7 başvurudan biri reddedilirken, ülkelere göre en düşük ve en yüksek ret oranları arasındaki fark da dikkat çekti.

İşte Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ve başvuruları en çok reddeden ülkeler...