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Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler

Avrupa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşları için en zor ve en kolay vize veren ülkeler belli oldu. Bazı ülkelerde her 3 başvurudan 1’i reddedildiği ortaya çıktı.

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Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler - Sayfa 1

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son 5 yılın ret oranları belli oldu. Veriler, ülkelerin başvuruları değerlendirme oranları arasında dikkat çekici farklar bulunduğunu ortaya koydu. Bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30’u aşarken, bazılarında yüzde 10’un altında kaldı.

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Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler - Sayfa 2

Paylaşılan verilere göre 2 ülkede ret oranı yüzde 30’un üzerine çıkarken, 8 ülkede yüzde 20’yi aştı. Genel ret oranı ise yüzde 14,01 olarak hesaplandı. Buna göre yaklaşık her 7 başvurudan biri reddedilirken, ülkelere göre en düşük ve en yüksek ret oranları arasındaki fark da dikkat çekti.

İşte Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ve başvuruları en çok reddeden ülkeler...

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Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler - Sayfa 3

27 - ROMANYA

Romanya’ya yapılan 87 bin 215 başvurunun 84 bin 491’i onaylanırken, 2 bin 785’i reddedildi. Ortalama ret oranı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti.

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Bu 2 ülkeden mutlaka uzak durun: Ret oranı 30'u geçti! İşte Türklere en çok vize reddi veren ülkeler - Sayfa 4

26 - İSPANYA

İspanya’ya yapılan 124 bin 124 başvurunun 106 bin 942’si onaylanırken, 7 bin 379’u reddedildi. Ortalama ret oranı yüzde 5,94 olarak gerçekleşti.

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