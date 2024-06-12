Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Haziran çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 12 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
00:45 Yalan
03:15 Güneşin Kızları
05:15 Yanaşma
TV8 yayın akışı 12 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024 Yarı Final
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 12 Haziran 2024
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:00 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 12 Haziran 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba