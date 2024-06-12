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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Haziran çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 12 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

00:45 Yalan

03:15 Güneşin Kızları

05:15 Yanaşma

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 12 Haziran 2024

     07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024 Yarı Final

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 12 Haziran 2024

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:00 Mucize Doktor

02:00 Yasak Elma

04:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 12 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 12 Haziran 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Baba

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