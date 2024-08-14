Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 14 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Ağustos çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 14 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Yalan
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 14 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 14 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bu Bir Başlangıç
22:15 Maskeli Beşler Irak
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 14 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Köşeyi Dönen Adam
01:15 Resimdeki Sevgili
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi