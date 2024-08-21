  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Ağustos çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 21 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

21:45 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

23:30 Yalan

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

1 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 21 Ağustos 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

2 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 21 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tam Kafadan Karavana

22:15 Maskeli Beşler Kıbrıs

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 21 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 21 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Nasipse Adayız

01:45 Çiçek

03:15 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

4 | 7