Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 24 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 24 Temmuz 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
00:15 Ayazın Sonu Güneş
01:15 Ben Hur Adına
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 24 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 24 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:15 Yahşi Batı
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 24 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Haydut
01:45 Haydut
04:00 Arıza