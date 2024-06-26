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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Haziran çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Haziran 2024

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:15 Yalan

00:45 Turnike

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Haziran 2024

     07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:45 Dokunmayın Şabanıma

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Haziran 2024

06:00 baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip

01:45 Sıcak Takip

03:15 Kızılcık Şerbeti

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