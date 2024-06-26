Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 26 Haziran 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Haziran çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 26 Haziran 2024
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:15 Yalan
00:45 Turnike
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 26 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 26 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:45 Dokunmayın Şabanıma
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 26 Haziran 2024
06:00 baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip
01:45 Sıcak Takip
03:15 Kızılcık Şerbeti