  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Ağustos çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Ağustos 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek 2

21:30 Shrek 2

23:30 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Kalbim Ege’de Kaldı

1 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Ağustos 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

2 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümüne Aşk

22:15 Bizim Köylü

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Ağustos 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İyi Aile Çocuğu

01:30 Kayıp İnci

03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

4 | 7