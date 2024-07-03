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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 3 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Çok Akustik

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Tatlı İntikam

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 3 Temmuz 2024

     07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 3 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:45 Dokunmayın Şabanıma

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yanlış Anlama 2

22:15 Müslüm

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 3 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü

01:45 Arıza

04:00 Şark Bülbülü

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