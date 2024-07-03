Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 3 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 3 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Çok Akustik
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 3 Temmuz 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 3 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:45 Dokunmayın Şabanıma
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yanlış Anlama 2
22:15 Müslüm
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 3 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü
01:45 Arıza
04:00 Şark Bülbülü