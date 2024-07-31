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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Temmuz 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yalan

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Ayazın Sonu Güneş

00:45 Herkül Yeniden Doğuyor

02:30 Güneşi Beklerken

04:45 Ya Çok Seversen

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Temmuz 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 31 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 4N1K 2

22:15 AROG

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:00 Mucize Doktor

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Temmuz 2024

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dinazor Avı

01:30 Dinazor Avı

02:45 Arıza

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