Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 31 Temmuz 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yalan
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Ayazın Sonu Güneş
00:45 Herkül Yeniden Doğuyor
02:30 Güneşi Beklerken
04:45 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 31 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 31 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 4N1K 2
22:15 AROG
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Mucize Doktor
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 31 Temmuz 2024
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dinazor Avı
01:30 Dinazor Avı
02:45 Arıza