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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Eylül çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 4 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Megalodon’un Yükselişi

01:30 Taş Kağıt Makas

03:45 Ayazın Sonu Güneş

04:30 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 4 Eylül 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 4 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bir Destek Bir Gelecek

22:00 Öğretmen Filmi

00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 4 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 4 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aranan Adam

01:30 Aranan Adam

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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