Bu çiçek dünyada sadece Ankara'da yetişiyor

"Çok zarif ve narin bir çiçek türü"

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin sadece Haymana'da görüldüğünü belirten Haymana Belediyesi basın sorumlusu İhsan Genç, "Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok zarif ve narin bir çiçek türü. Türkiye bildiğiniz gibi iklim çeşitliliği dolayısıyla endemik bitkiler açısından gerçekten çok zengin bir ülke. Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin de bilimsel adı 1989 yıllarında ‘Ornithogalum demirizianum' olarak geçen endemik bir tür olarak keşfedildi. 2022 yılında özellikle Haymana ilçemizin Sındıran Mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteriyor. Tohumun üretilmesi ve çoğaltılması ile ilgili şu anda çalışmalar devam etmekte. Bu bitkinin en önemli özelliği ya da endemik kalan özelliği sadece bulunduğu coğrafyada yetişebilmesi. Dağlık alanlarda, kayalıkların gölgelik kısımlarında, biraz daha yosun tutmuş kayaların bulunduğu yamaçlarda yetişen biraz daha nispeten ılıman bir hava isteyen, yüksek bir hava isteyen bir bitki. Dolayısıyla şu anda başka bir yerde yetiştirilemiyor. Sadece Haymana'da Sındıran mahallesinde yaygınlaşmış bir tür" diye konuştu.