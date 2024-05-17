Bu hafta hangi filmler sinemada vizyona girecek? Hangi filmler vizyonda?
Hangi filmler vizyonda, bu hafta hangi filmler vizyona girecek sinemaseverlerin tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta bir çok türde film vizyona giriyor. Peki, Bu hafta hangi filmler sinemada vizyona girecek? Hangi filmler vizyonda? İşte merak edilen o filmler…
Üç Silahşörler: D'Artagnan
Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Tarih
Gözü pek bir genç olan D’artagnan (François Civil), bir kadını kaçırılmaktan kurtarırken yaralanır ve ölüme terk edilir. Kendisine geldiğinde Paris'e gider ve saldırganlarını bulmaya çabalar. Bu arayış, onu ülkesinin geleceğini tehlikeye atan gerçek bir savaşın kalbine götürür. Burada, kralın göz korkutucu bir cesarete sahip üç silahşörü olan Athos, Porthos ve Aramis ile ittifak kurar ve Kardinal Richelieu’nun karanlık entrikalarıyla karşı karşıya kalır.
Dünya Malı: Eksi Bir
Tür: Komedi, Macera
Vural (Berk Hakman), ustası Suphi'yi hapse attırmış olsa da kendisini zorunluluktan Küt Haluk'un kumarhanesinde çalışırken bulur. Haluk'un Barnabas İncili'ni çalmak istediğini öğrendiğinde Vural, ustasının intikamını almaya karar verir. Vural, çıkacağı macerada İncil'in peşindeki ajanların ve mafyanın yanı sıra kendi iç çatışmalarıyla da yüzleşecektir.
Becky'nin Gazabı
Tür: Aksiyon, Gerilim, Korku
Becky (Lulu Wilson), hayatında yaşadığı zorlayıcı deneyimlerden iki yıl sonra, organize bir saldırının eşiğindeyken, neo-Nazi bir grubun lideri olan Darryl ile karşı karşıya gelir.
Yeter Artık
Tür: Dram
Feyza, Hamdi ile evliliğinde şiddete maruz kalmaktadır. Film, genç bir kızı olan bu çiftin sorunlu evliliğine odaklanıyor.