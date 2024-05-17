Bu hafta hangi filmler sinemada vizyona girecek? Hangi filmler vizyonda?

Üç Silahşörler: D'Artagnan

Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Tarih

Gözü pek bir genç olan D’artagnan (François Civil), bir kadını kaçırılmaktan kurtarırken yaralanır ve ölüme terk edilir. Kendisine geldiğinde Paris'e gider ve saldırganlarını bulmaya çabalar. Bu arayış, onu ülkesinin geleceğini tehlikeye atan gerçek bir savaşın kalbine götürür. Burada, kralın göz korkutucu bir cesarete sahip üç silahşörü olan Athos, Porthos ve Aramis ile ittifak kurar ve Kardinal Richelieu’nun karanlık entrikalarıyla karşı karşıya kalır.