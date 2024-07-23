Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı konuları neler? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.
Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kabine toplantısı 29 Temmuz pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Kabine toplantısı konuları neler?
Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.
Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.