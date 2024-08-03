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  4. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi!

Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Bugün ne sınavı var? İşte 4 Ağustos 2024 sınav takvimi…

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi! - Sayfa 1

Bu hafta sonu (4 Ağustos) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 4 Ağustos pazar günü 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ve 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı yapılacak.

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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi! - Sayfa 2

2024-KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos 2024 pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylara 75 soru sorulacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 120 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecek.

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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi! - Sayfa 3

2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı 4 Ağustos 2024 pazar günü saat 14.45'te uygulanacak. Adaylara 75 soru sorulacak. Saat 14.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecek.

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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi! - Sayfa 4

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024 KPSS ÖABT Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi için tıklayınız

2024 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 

KPSS ÖABT sınavı sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacak.

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