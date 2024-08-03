Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? 4 Ağustos 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu (4 Ağustos) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 4 Ağustos pazar günü 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ve 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı yapılacak.