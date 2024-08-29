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  4. Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu)

Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Çankırı, Kütahya, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Ordu, Trabzon, Samsun, Ardahan, ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 1


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bu illerde oturanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı geldi (29 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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