Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor. Hava sıcaklığı kademeli olarak artacak ve hafta sonuna kadar 10 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil çok sayıda il için yağmur uyarısında bulundu. 13 ilin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. İstanbul'da iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren kenti terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak'a ilişkin hava durumunda çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, hangi illerde kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Fırtına uyarısı
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.