Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.