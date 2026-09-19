Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Eylül 2026 Cumartesi günü hava durumu tahminine göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Trabzon, Rize ve Artvin’de ise yağışların kuvvetli, bazı bölgelerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.