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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre Kırklareli, Denizli, Uşak, Adana, Antalya, Burdur, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık alarmı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık alarmı - Sayfa 2

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık alarmı - Sayfa 3

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimerinde günaybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık alarmı - Sayfa 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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