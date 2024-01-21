Bu kareleri aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay’da yerle bir ettiği mahallede deprem öncesi ve sonrası drone ile çekilen görüntüler yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini araziler aldı.
Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nde 2019 yılında çektiği görüntülerle karşılaştırmak için aynı caddeyi 2023 yılı Aralık ayında yeniden görüntüledi. Şener’in kayıt altına aldığı görüntülerde caddenin deprem sonrasında adeta yok olduğu görüldü.
2015 yılından itibaren Antakya’yı kayıt altına almaya başladığını Şener, “Bunları arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istedim. Bir yandan da Hatay’ın turizmini ön plana çıkartıp sosyal medya üzerinden bölgeye gelemeyen insanlara izletmek amacıyla başladım. Depremden sonra çekim yaptığım birçok yer yıkıldı geriye sadece enkaz kaldı" dedi.
Şener sözlerine şöyle devam etti: "Depremden sonra ben yine çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli. Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var. Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurtdışından bu videoları takip edip izleyen çok fazla insan var. Depremin yıkımını öğrenmek isteyen çok fazla insan var."