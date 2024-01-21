Bu kareleri aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım!

Şener sözlerine şöyle devam etti: "Depremden sonra ben yine çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli. Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var. Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurtdışından bu videoları takip edip izleyen çok fazla insan var. Depremin yıkımını öğrenmek isteyen çok fazla insan var."

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